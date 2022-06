17.56 - Henrikh Mkhitaryan ha lasciato in questi istanti la sede dell'Inter di Viale della Liberazione, a Milano, che aveva raggiunto poco meno di due ore fa dopo le visite mediche per apporre la sua firma sul contratto che lo legherà ai nerazzurri.

E' arrivato il giorno dell'ufficialità di Henrikh Mkhitaryan come nuovo giocatore dell'Inter. Il centrocampista ex Roma ha svolto per intero l'iter burocratico di visite e idoneità e ora si appresta a suggellare il suo accordo coi nerazzurri. Ecco in tempo reale i passaggi salienti di questa giornata:

16.39 - Anche Steven Zhang, a bordo della sua 500 Abarth neroblu, ha varcato il cancello della sede dell'Inter. A domanda su Romelu Lukaku, il presidente sorride prima di chiudere il finestrino ed entrare nel parcheggio.

16.21 - Da qualche istante, Mkhitaryan è arrivato nella sede di Viale della Liberazione, pronto per il cerimoniale della firma.

14.59 - Dopo poco più di un'ora, Henrikh Mkhitrayan ha lasciato il Coni di Via Piranesi dove ha completato l'iter per l'acquisizione dell'idoneità sportiva, ultimo passo prima di poter mettere nero su bianco il suo accordo con l'Inter. Adesso, l'ex Roma andrà a riposarsi in albergo per presentarsi in sede nel tardo pomeriggio per firma, foto e cerimoniale di circostanza.