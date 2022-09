Come rivelato dai colleghi di Milanofinanza.it, la scorsa settimana sono scaduti i termini per presentare ricorso a Hong Kong contro la sentenza che ha dato torto a Steven Zhang, presidente dell'Inter, nella causa intentata da alcune banche cinesi, intenzionate a recuperare 255 milioni di dollari di prestiti e un’obbligazione inadempiente che aveva garantito, impegni successivamente rinnegati adducendo 'falsità e ignoranza'. In questo modo, si sono attivate le azioni esecutive della sentenza dello scorso luglio, tra cui la richiesta al tribunale di Milano, con istanza depositata il 27 luglio in sede civile e assegnata alla sezione specializzata per le Imprese, di annullare il verbale del CdA del club milanese con il quale si stabilisce che Zhang non riceve compensi per l’incarico.