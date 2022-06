Ieri sera si è fatto attendere, ma stamattina si è presentato nuovamente a Milano dopo la fuga dello scorso agosto. Romelu Lukaku, al termine di questa giornata di visite e dettagli burocratici, tornerà a essere un giocatore dell'Inter in prestito oneroso dal Chelsea. Per la gioia di una nutrita fetta di tifosi che non hanno mai dimenticato quello che ha saputo fare con la maglia nerazzurra. A seguire tutti gli eventi di questo giorno piuttosto intenso.

10.50 - L'attaccante belga è all'Humanitas per le visite mediche, poi idoneità al CONI. Big Rom è stato accolto dai cori dei tifosi interisti assiepati davanti alla clinica di Rozzano.