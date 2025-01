SPARTA PRAGA-INTER 0-1 (12' Lautaro Martinez)

LIVE MATCH

HALFTIME REPORT - Sin qui, si può dire massimo risultato col minimo sforzo. L'Inter va al riposo avanti per 1-0 grazie alla gemma di Lautaro Martinez che si inventa una rete capolavoro sul cross di Alessandro Bastoni, poi attacca con sicurezza anche se solo poche volte prova davvero ad affondare il colpo del ko. Sparta Praga che dal canto suo difende e prova ad approfittare di qualche spazio concesso dalla difesa, ma crea solo un vero pericolo dalle parti di Sommer.

45' - Non c'è recupero, Hernandez manda tutti negli spogliatoi: Inter a riposo in vantaggio per 1-0 sullo Sturm Graz.

44' - Grande controllo di De Vrij che strappa un rinvio dal fondo a Birmancevic.

43' - Manovra l'Inter sulla metà campo, poi cross di Dumfries sul quale Thuram viene anticipato. Poi Pavard commette fallo su Birmancevic scatenando le lamentele di Barella che era arrivato sul pallone.

38' - De Vrij interviene duro su Olatunji, punizione per lo Sparta. Sugli sviluppi, Wiesner prova un tiro troppo pretenzioso che finisce altissimo.

37' - Ottimo anticipo di Thuram su Rynes, l'azione però si perde per un errato appoggio a Pavard.

35' - Risponde subito l'Inter con una conclusione di Barella da ottima posizione: apertura di piatto che termina alta.

34' - Pericolo per lo Sparta Praga: un rimpallo sfortunato di Asllani favorisce i padroni di casa con Birmancevic che controlla un cross dalla destra e calcia in area. Sommer para in due tempi.

33' - Dimarco prova il cross per Lautaro, Vindahl è attento e lo anticipa in uscita bassa.

31' - Cambio di fronte che coglie impreparato Barella, impossibilitato a ricevere il pallone che finisce in fallo laterale.

27' - Palla intercettata da Mkhitaryan che ribalta subito il fronte, Asllani detta il passaggio, riceve palla e la controlla ma al momento del tiro viene tradito da un rimbalzo maligno: palla alta.

25' - Qualche brivido su passaggio di Pavard per Sommer, Birmancevic per poco non ne approfitta.

23' - Mkhitaryan prova a partire in contropiede, Vitik con un grande anticipo gli porta via la sfera.

22' - Birmancevic guadagna l'area e mette in mezzo un pallone che viene intercettato da Asllani. Reclama l'Inter per un fuorigioco non segnalato.

21' - Asllani prende un altro fallo, stavolta da Birmancevic, a ridosso dell'area nerazzurra.

21' - Barella prova ad aprire per Dumfries, che però viene anticipato nettamente e lo Sparta riparte pericolsamente: libera Dimarco.

19' - Punizione di Asllani, Vindahl con qualche difficoltà blocca.

18' - Dimarco mette in mezzo, la difesa dello Sparta anticipa ma poi riconsegna subito palla a Sommer.

17' - Brutto scontro tra le ginocchia di Sadilek e Mkhitaryan, punizione per l'Inter.

16' - Lancio dalle retrovie che Thuram non riesce ad agganciare, sarebbe stato solo a tu per tu con VIndahl.

IL GOL DI LAUTARO: Incredibile trovata del Toro, che si fa trovare pronto sul secondo palo raccogliendo un cross di Bastoni che sembra perduto e che invece il capitano converte in una conclusione volante spaventosa che sbatte prima a terra e poi sulla traversa e fa secco Vindahl.

12' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!!!!LAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAUUUUUUUUUUUUUUUTAAAAAAAAAAAAAAAAAAROOOOOOOOOOOOOOOOOOOO MAAAAAAAAAAAAARTIIIIIIIIIIIIIIIINEEEEEEEEEEEEEEEEEZZZZZZZZZZZZZZZ!!

10' - Barella prova a premiare l'inserimento di Pavard con un cross intelligente ma mal calibrato, palla sul fondo.

6' - Thuram semina Panak sulla destra poi serve Dumfries, che poi cade in area in un contrasto con Laci e viene anche ammonito, con l'arbitro che ravvede un'esagerata simulazione.

5' - De Vrij ha preso in consegna Olatunji, altro scontro su palla persa dell'Inter poi tiraccio di un giocatore ceco che finisce in curva.

4' - Grande azione orchestrata da Lautaro, che dialoga prima con Thuram poi con Barella che lo lancia in area. L'argentino tenta il controllo ma viene anticipato da un difensore.

3' - Sparta decisamente ermetico, Inter che palleggia.

2' - Scontro De Vrij-Olatunji, l'arbitro concede semplice rimessa all'Inter.

21.00 - Sarà dell'Inter il primo pallone del match: PARTITI!

20.59 - Panak e Lautaro davanti a Hernandez per il sorteggio.

20.57 - Sparta Praga e Inter entrano in campo per il prepartita.

20.55 - Temperatura alquanto gelida a Praga, dove si registra un -3°. Nonostante ciò, lo stadio alla fine risulta tutto esaurito.

20.48 - Le due squadre sono rientrate negli spogliatoi, tra pochi minuti il calcio d'inizio al Letna.

IL TABELLINO

SPARTA PRAGA-INTER 0-1

MARCATORE: 12' Lautaro Martinez

SPARTA PRAGA: 1 Vindahl; 41 Vitik, 27 Panák, 25 Sørensen; 28 Wiesner, 18 Sadilek, 6 Kairinen, 32 Ryneš; 20 Laçi; 7 Olatunji, 14 Birmančević.

In panchina: 44 Surovcik, 46 Heerkens, 2 Suchomel, 5 Ross, 13 Danek, 21 Pesek, 22 Haraslin, 29 E. Krasniqi, 30 Zeleny, 38 Rus, 54 L. Penxa.



Allenatore: Lars Friis.

INTER: 1 Sommer; 28 Pavard, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 21 Asllani, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro Martinez.

In panchina: 13 J. Martinez, 40 Calligaris, 7 Zielinski, 8 Arnautovic, 16 Frattesi, 17 Buchanan, 30 Carlos Augusto, 36 Darmian, 54 Zanchetta, 56 Re Cecconi, 99 Taremi.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Hernandez Hernandez (SPA). Assistenti: Naranjo - Sanchez Rojo. Quarto ufficiale: Soto Grado. VAR: Martinez Munuera. Assistente VAR: Gomez.

Note

Ammoniti: Dumfries (I)

Recupero: 1°T 0'.

