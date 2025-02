Non sarà una rivincita per le due sconfitte precedenti, almeno secondo la visione di Simone Inzaghi. Di sicuro, sarà un passaggio importantissimo per vari motivi, e non solo perché si tratta del nuovo capitolo dell’eterna sfida contro i rivali cittadini: la partita contro il Milan, il terzo derby di questa stagione, vale molto anche per la classifica dei nerazzurri, che dopo aver chiuso alla grande la campagna europea si tuffa sulla caccia al Napoli in altri due mesi a ritmo serratissimo. Certo, gli ultimi derby persi dopo un filotto di sei successi consecutivi culminato con la vittoria che ha portato l’aritmetica seconda stella rappresentano un ulteriore pungolo in un match che ha da sempre significati che vanno oltre la mera logica calcistica. Fischio d’inizio dell’arbitro Daniele Chiffi alle ore 18: segui con noi di FcInterNews.it la 242esima edizione del derby della Madunina con gli aggiornamenti in tempo reale della nostra diretta testuale.

17.03 - Nel Milan, sarà Ismael Bennacer a prendere il posto dello squalificato Youssouf Fofana. In attesa di Santiago Gimenez, attacco affidato a Tammy Abraham, decisivo in Supercoppa. Parte titolare invece l'altro nuovo arrivo, l'inglese Kyle Walker.

17.00 - Col ritorno dal primo minuto di Hakan Calhanoglu, Simone Inzaghi ritrova proprio in occasione del derby la migliore formazione possibile, con la coppia Marcus Thuram - Lautaro Martinez davanti e Denzel Dumfries pronto ad un nuovo duello contro Theo Hernandez. Ufficiale la presenza in panchina per il nuovo arrivato Nicola Zalewski, confermato anche Giacomo De Pieri dopo il debutto in Champions League.

16.53 - Ecco le formazioni ufficiali di Milan-Inter:

MILAN (4-3-3): 16 Maignan; 32 Walker, 23 Tomori, 31 Pavlovic, 19 Hernandez; 80 Musah, 4 Bennacer, 14 Reijnders; 11 Pulisic, 90 Abraham, 10 Leao.

In panchina: 57 Sportiello, 96 Torriani, 9 Jovic, 17 Okafor, 18 Zeroli, 20 Jimenez, 21 Chukwueze, 28 Thiaw, 33 Bartesaghi, 42 Terracciano, 46 Gabbia, 73 Camarda.

Allenatore: Sergio Conceiçao.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro Martinez.

In panchina: 13 J. Martinez, 40 Calligaris, 7 Zielinski, 8 Arnautovic, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 21 Asllani, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 36 Darmian, 49 De Pieri, 59 Zalewski, 99 Taremi.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Chiffi. Assistenti: Carbone - Peretti. Quarto ufficiale: Marinelli. VAR: Di Paolo. Assistente VAR: Doveri.

