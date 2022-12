17.05 - Tre le modifiche apportate all'undici iniziale da Simone Inzaghi rispetto alla gara di lunedì: nei cinque di centrocampo c'è Barella, con Calhanoglu che scala nel ruolo di play, e Dimarco sostituisce Gosens sulla corsia sinistra. In avanti, Mkhitaryan prende il posto del giovane Valentin Carboni alle spalle dell'unica punta Dzeko. Per il resto tutto confermato, compresa la difesa a tre composta da Skriniar, Acerbi e Bastoni davanti ad Handanovic.

SALISBURGO (4-3-1-2): 1 Mantl; 70 Dedic, 6 Baidoo, 95 Bernardo, 39 Wöber; 35 Agyekum, 13 Seiwald, 14 Kjaergaard; 8 Kameri; 20 Koita, 19 Konate. A disposizione: 33 Walke, 40 Stejskal, 2 Van der Brempt, 4 Piatkowski, 23 Simic, 34 Hofer, 37 Jano, 45 Sahin, 55 Wallner. Allenatore: Matthias Jaissle.

Arbitro: Trustin Farrugia Cann

Assistenti: Luke Portelli, Edward Spiteri

Quarto uomo: Malcolm Spiteri.

16.59 - Dopo aver giocato a tennis contro il Gzira United nella sgambata di lunedì scorso, l'Inter torna in campo per un test decisamente più allenante contro i campioni d'Austria del Red Bull Salisburgo, sempre al 'Tony Bezzina Stadium' di Paola, a Malta. Il fischio d'inizio è programmato per le 18.