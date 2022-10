Riparte il campionato di Serie A, ed è subito tour de force per l’Inter di Simone Inzaghi. Che a distanza di due settimane dalla brutta sconfitta di Udine, ricomincia il proprio cammino contro un’avversaria assolutamente non di poco conto: per la sfida di questo pomeriggio a San Siro, infatti, arriva la Roma dell’indimenticato ex José Mourinho, costretto a guardare la partita da lontano causa squalifica. Subito un impegno pesante per i nerazzurri, reduci da due settimane alquanto tormentate sotto diversi aspetti, con un Barcellona all’orizzonte per una sfida di Champions che ha tutto il sapore di uno spareggio, e con un tifo che tornerà a riempire il Meazza ma che andrà presumibilmente riconquistato in buona parte dopo lo sconforto per un avvio di stagione lontano dalle aspettative. Serve una scossa, insomma, anche malgrado l’assenza forzata di due colonne come Romelu Lukaku e Marcelo Brozovic. Fischio d’inizio dell’arbitro Davide Massa alle ore 18: seguite con noi di FcInterNews.it questa sfida cruciale per l’Inter, con gli aggiornamenti in tempo reale dall’inviato a San Siro.

17.22 - Entra l'Inter, grandi applausi per i giocatori da parte dei sostenitori.

17.18 - Entra in campo la Roma. Boato del settore ospiti, già colmo, fishi dal resto dello stadio.

17.17 - Iniziato il riscaldamento per i portieri della Roma.

17.06 - Rispetto alle indicazioni della vigilia, per la Roma c'è in campo Zeki Celik al posto di Nicola Zalewki come esterno destro. Panchina anche per Tammy Abraham, al centro dell'attacco c'è Paulo Dybala con Nicolò Zaniolo e Lorenzo Pellegrini a sostegno

17.04 - Arriva quindi il tanto atteso momento del debutto dal primo minuto di Kristjan Asllani, che rimpiazzerà lo squalificato (e infortunato) Marcelo Brozovic. In difesa conferma per Francesco Acerbi, mentre il ruolo di esterno sinistro tocca, per meriti acquisiti in Nazionale, a Federico Dimarco. Attacco Dzeko-Lautaro. Sono quattro i Primavera che Simone Inzaghi ha portato con sé in panchina.

16.56 - Ecco le formazioni ufficiali di Inter-Roma: