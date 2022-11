C’è stato poco tempo per leccarsi le ferite dopo la sconfitta contro la Juventus, per l’Inter di Simone Inzaghi arriva subito l’occasione per dimostrare che il ko dell’Allianz Stadium non ha riaperto delle brecce tempestose nell’ambiente nerazzurro per un campionato che sta sfuggendo pericolosamente di mano. L’avversario non è dei più comodi, perché il Bologna di Thiago Motta, secondo grande ex consecutivo del Triplete che torna da avversario dopo Dejan Stankovic, viene da un ottimo periodo di forma con quattro vittorie consecutive tra campionato e Coppa Italia; ma se è vero che i nerazzurri hanno nel loro rendimento interno la faccia positiva della medaglia di questa stagione, come sottolineato anche da Beppe Marotta, allora per loro diventa una missione quasi obbligata quella di tornare a mettere in cascina i tre punti per evitare che la forbice con le posizioni di vertice si allarghi in maniera troppo profonda. Fischio d’inizio dell’arbitro Andrea Colombo alle ore 20.45: seguite con noi di FcInterNews.it questa partita con gli aggiornamenti in tempo reale della nostra diretta testuale.

20.12 - Inter in campo per l'inizio del riscaldamento.

20.09 - Nel Bologna, è Lykogiannis a prendersi lo spot di terzino sinistro. Davanti, Marko Arnautovic sarà affiancato da Riccardo Orsolini e Musa Barrow.

20.07 - Praticamente nessun turnover per Simone Inzaghi, che ritrova Alessandro Bastoni in difesa e lo affianca a Francesco Acerbi e Milan Skriniar. Tutto immutato nelle altre due file, con Edin Dzeko e Lautaro Martinez davanti.

19.55 - Ecco le formazioni ufficiali di Inter-Bologna:

NTER (3-5-2): 24 Onana; 37 Skriniar, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez.