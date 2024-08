19' - Alnashri rimontato di prepotenza da Bisseck, bravo a mettere una pezza sull'imbucata di Benzema potenzialmente minacciosa.

18' - Thuram vince il duello fisico con Luiz Filipe a centrocampo, ma si blocca di colpo. Il motivo? Il pallone è sgonfio e va cambiato.

17' - Primo messaggio dell'Al-Ittihad: lo lancia, neanche a dirlo, Benzema, il cui tiro però non fa nemmeno il solletico a Sommer.

16' - Thuram si abbassa tantissimo per ricevere da Sommer e, a momenti, rischia di perdere il possesso. Alla fine, l'Inter se la cava agevolmente.

15' - Bastoni fa buona guardia sul tentativo di scippo del pallone da parte di Benzema. Bravo il 95 ad appoggiarsi a Sommer, finora spettatore non pagante.

14' - Bisseck entra deciso su Alghamdi: l'arbitro lo richiama ma senza ammonirlo.

13' - Darmian va vicino al gol! Dimarco pennella il cross sul secondo palo, dove arriva l'ex United che stacca bene da terra ma non riesce a indirizzare il pallone con la testa.

12' - Un pelo lungo il suggerimento lussuoso di Barella per Correa: una specie di trivela che finisce tra i guantoni di Rajkovic.

11' - Si gioca praticamente in una sola metà campo, quella dell'Al-Ittihad. Qui costretta ancora agli straordinari con Rajkovic, che rinvia lunga la minaccia portata da Dimarco.

10' - DOPPIA OCCASIONE INTER! Frattesi imbuca per Correa, che si allarga troppo e non riesce a dar forza al tiro salvato prima della linea. Sulla respinta irrompe Thuram che va a sbattere contro Rajkovic.

9' - Ci prova Thuram! Conclusione volante del francese sul cross calibrato dalla bandierina di Calhanoglu: si alza il muro saudita.

8' - Bisseck, ancora altissimo, si sovrappone sulla destra, guadagna il fondo e mette in mezzo per Thuram. Si intromette Alghamdi, che allunga il pallone in cporner.

7' - Sganciamento profondissimo di Bisseck, che in posizione di centravanti spizza di testa per l'arrivo di Dimarco. Anticipato prima di impossessarsi del pallone fuori area. Sul prosieguo dell'azione, Calhanoglu tenta il tiro dalla distanza mandando alto.

6' - Dopo la brevissima parentesi saudita, l'Inter torna a comandare il ritrmo.

5' - Prova a giocare anche l'Al-Ittihad, che esce bene dalla pressione interista: fallo di Darmian, punizione per la squadra di Blanc.

4' - Ottima combinazione nello stretto dell'Inter, Barella avrebbe lo spazio e il tempo per scoccare il tiro da fuori area ma cincischia e perde l'attimo.

3' - Bisseck anticipato in zona prima palo, poi Dimarco non riesce a domare il pallone. Rimessa laterale in favore dell'Al-Ittihad.

2' - Possesso palla prolungato dell'Inter, gli ospiti non accennano il pressing. Arriva il primo corner per i nerazzurri, se ne incarica Dimarco dalla bandierina di sinistra.

1' - L’Inter, oggi con la divisa home nuova di pacca, dà il primo giro al pallone del match. L’Al-Ittihad veste la maglia bianca, con inserti gialloneri.

20.32 - Fischio d’inizio a Monza, comincia in questo momento Inter-Al-Ittihad!

20.30 - Ora i saluti di rito, poi lancio della monetina per stabilire il primo possesso di palla della gara e l'occupazione delle due metà campo.

20.30 - Colloquio tra Blanc e Inzaghi vicino alle panchine.

20.29 - Ecco i 22 protagonisti che fanno capolino sul campo di gioco dell’U-Power Stadium di Monza, preceduti dalla terna arbitrale.

20.27 - Prima dei giocatori, è Simone Inzaghi il primo a uscire dal tunnel degli spogliatoi per raccogliere gli applausi della tribuna.

20.25 - Lo speaker annuncia le formazioni in uno stadio che presenta più di qualche spazio vuoto.

20.15 - Dirige l'incontro l’arbitro Niccolò Turrini, i suoi assistenti sono Caldirola, e Brunetti. Pizzi vestirà i panni del quarto ufficiale.

20.10 - Scambio di doni tra Giuseppe Marotta e Domingos Oliveira in rappresentanza delle due dirigenze prima dell’amichevole.

20.00 - Le due squadre sono scese in campo per il classico warm-up pre-partita. Tra mezzora il fischio d'inizio.

19.30 - È arrivato da pochi minuti, all'U-Power Stadium di Monza, anche il presidente dell'Inter Beppe Marotta, che ha anticipato il bus dei nerazzurri.

19.25 - Il pullman dell'Inter varca i cancelli dell'U-Power Stadium di Monza. Un'ora e poco più al calcio d'inizio dell'amichevole.

19.05 - Ruolino opposto per la squadra di Laurent Blanc, l'ex della partita, reduce da quattro sconfitte consecutive con Elche, Siviglia, Farense e Betis.

19.00 - Dal giorno dell'inizio del ritiro al ‘BPER Training Centre’ di Appiano Gentile, l'Inter ha disputato quattro incontri amichevoli, a partire da quello vinto in rimonta per 3-2 sul Lugano del 17 luglio (Correa, 2 Taremi). Il 22 è arrivato il 2-1 alla Pergolettese (Taremi, Salcedo) mentre il 27 luglio, nel primo test a porte aperte, i nerazzurri hanno rifilato un netto 3-0 al Las Palmas, in quel di Cesena (doppietta di Taremi e gol di Dimarco. Infine, il derby tra i fratelli Inzaghi di Pisa è terminato 1-1, con i nerazzurri che hanno firmato il pari con Bisseck a tempo quasi scaduto.

18.50 - Senza Lautaro Martinez, non convocato, e gli infortunati Taremi, Zielinski e Arnautovic, Simone Inzaghi, per la penultima prova generale estiva, disegna un’Inter che comincia ad assomigliare sempre più da vicino a quella che debutterà a Genova sabato 17 agosto. Esordio in pre-season per Marcus Thuram, in coppia con Joaquin Correa, e per Yann Sommer, che riprende il suo posto tra i pali. In mezzo al campo, Davide Frattesi prende il posto di Mkhitaryan. L’avversario di turno è l’Al-Ittihad, che si presenta con Karim Benzema di punta e il nuovissimo acquisto Rajkovic in porta. La cornice è quella dell’U-Power Stadium di Monza, il kick-off è fissato per le 20.30.

18.47 - LE FORMAZIONI UFFICIALI:

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 36 Darmian, 16 Frattesi, 20 Calhanoglu, 23 Barella, 32 Dimarco; 9 Thuram, 11 Correa. A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 Martinez, 2 Dumfries, 6 De Vrij, 21 Asllani, 22 Mkhitaryan, 24 Salcedo, 28 Pavard, 30 Carlos Augusto, 47 Fontanarosa, 52 Berenbruch, 57 Quieto. Allenatore: Simone Inzaghi.

AL-ITTIHAD (4-3-3): 1 Rajkovic; 37 Alsqoor, 25 Almusa, 5 Luiz Felipe, 15 Kadesh; 8 Fabinho, 16 F. Alghamdi, 14 Alnashri; 19 Diaby, 9 Benzema, 10 Aouar. A disposizione: 33 Almahasnah, 88 Almermesh, 7 Kanté, 11 Jota, 13 Alshenqity, 17 Alshafi, 21 Al-sheri, 24 Aloboud, 27 A. Alghamdi, 41 Fallath, 42 Faqihy, 77 Hawsawi, 80 H. Alghamdi. Allenatore: Laurent Blanc.

Arbitro: Turrini. Assistenti: Caldirola, Brunetti. Quarto ufficiale: Pizzi.