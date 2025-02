Oaktree metterà mano all'Inter in estate. Alcune ipotesi di mercato arrivano questa mattina da La Repubblica, secondo cui parte delle scelte sono già state fatte, soprattutto in uscita, per migliorare la rosa a disposizione dell'allenatore.

Via Arnautovic, Correa, uno tra Acerbi e De Vrij e lo scontento Frattesi, si legge nel pezzo dedicato alla sitauzione dei nerazzurri. Dentro giocatori giovani e forti, piacciono profili come Santiago Castro, Nico Paz e Sam Beukema. Già lunedì all'assemblea degli azionisti si capirà quanto il club è disposto a investire.