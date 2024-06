Le parole di Beppe Marotta in occasione dell'assemblea dei soci dell'Inter tracciano alcuni grandi obiettivi a breve, medio e lungo periodo. A stretto giro di posta, come riporta oggi La Repubblica, ci saranno i rinnovi di Inzaghi, Lautaro e Barella e il mercato estivo sarà fatto in equilibrio nei conti, con l'idea al 30 giugno 2025 di chiudere con il pareggio di bilancio.

Al momento, sottolinea il quotidiano, Marotta conserverà la sua stanza e non quella che era di Zhang, ma non ha nuove deleghe e compensi ulteriori rispetto a quelli di AD e le spese sopra una certa soglia verranno comunque vagliate dall'azionista di riferimento.