Focus sull'Inter, oggi su La Repubblica, con una speciale attenzione al credo di Simone Inzaghi. Una filosofia molto diversa da quella di Antonio Conte: non si molla niente, nessuna competizione, contrariamente a quanto fatto da Conte con la Coppa Italia, deliberatamente sacrificata al primo turno.

Inzaghi ha poi un particolare amore per l'Europa: è il recordman della storia della Champions League in casa Inter per numero di vittorie (22) e ha con sé il miglior marcatore nerazzurro nella storia della competizione (Lautaro Martinez a 18). Che possa vincere ovunque, si legge sul quotidiano, è forse utopia ma di certo il tecnico ci proverà.

Lo dimostra anche un retroscena dell'ultima conferenza. Dopo aver corretto un giornalista che aveva parlato di possibile "double" ("No, treble"), a microfoni spenti Inzaghi ha corretto nuovamente il tiro: "Anzi, i titoli sono quattro", dato che c'è anche il Mondiale per club.