Gli spettri di un'annata da 12 sconfitte tornano ad aleggiare ad Appiano Gentile dopo il ko col Sassuolo? Nessun problema, perché Simone Inzaghi tira fuori dalla sua manica l'acchiappafantasmi: al minuto 54 Lautaro Martinez entra in campo al posto di Alexis Sanchez e da solo manda al tappeto una Salernitana che per un'ora buona aveva tenuto testa alla squadra nerazzurra, ma dopo il primo gol del Toro, nato da una splendida combinazione con Marcus Thuram, comincia a barcollare sul ring e viene mandata al tappeto da altri tre ganci dell'attaccante argentino, che diventa il primo subentrante della storia della Serie A a mettere a segno quattro gol. Vittoria legittima per un'Inter che anche nei momenti più difficili ha mantenuto calma e lucidità attendendo il momento giusto per colpire, senza dare testimonianza di dubbi e apprensioni che secondo qualcuno la sconfitta di mercoledì aveva alimentato. Vittoria meritata, pallone a casa per il Toro, Milan agganciato in classifica.

E gli spettri possono tornare nelle tenebre.

IL TABELLINO

SALERNITANA-INTER 0-4

MARCATORE: 62', 77', 82', 89' Lautaro Martinez (1 rig.)

SALERNITANA: 13 Ochoa; 5 Daniliuc (86' 33 Tchaouna), 23 Gyomber, 66 Lovato; 8 Bohinen (78' 25 Maggiore), 99 Legowski, 7 Martegani (71' 30 Mazzocchi), 20 Kastanos, 3 Bradaric; 21 Cabral (78' 19 Stewart), 10 Dia (86' 98 Pirola).

In panchina: 1 Fiorillo, 56 Costil, 6 Sambia, 11 Botheim, 17 Fazio, 28 Bronn, 36 Sfait.

Allenatore: Paulo Sousa.

INTER: 1 Sommer; 28 Pavard, 6 De Vrij, 15 Acerbi; 2 Dumfries (78' 36 Darmian), 14 Klaassen (54' 22 Mkhitaryan), 20 Calhanoglu (54' 21 Asllani), 23 Barella (86' 42 Agoume), 30 Carlos Augusto; 9 Thuram, 70 Sanchez (54' 10 Lautaro Martinez).

In panchina: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 31 Bisseck, 32 Dimarco, 42 Agoume, 49 Sarr, 50 Stankovic, 95 Bastoni.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Abisso. Assistenti: Vivenzi - Garzelli. Quarto ufficiale: Manganiello. VAR: Irrati. Assistente VAR: Serra

Note

Ammoniti: Calhanoglu (I), Cabral (S), Gyomber (S)

Corner: 3-3

Recupero: 1°T 1', 2°T 2'.

92' - FINISCE QUI! LAUTARO FA IL PADRONE ALL'ARECHI E NE FIRMA QUATTRO SU QUATTRO, LA SALERNITANA VA KO E IL MILAN E' RIPRESO!

90' - Due minuti di recupero.

IL GOL DI LAUTARO: L'argentino è davvero insaziabile: azione innescata da Agoume, palla messa in mezzo da Carlos Augusto per il Toro che da due passi infila Ochoa per la quarta volta.

89' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRR!! LAAAAAAAAUUUUUUTAROOOOOOOOOOOOOOO MAAAAAAAAAAARTIIIIIIIIIIIIIIIINEEEEEEEEEEEEZZZZZZZZZZZ!!

86' - Ultimo cambio per l'Inter: si vede in campo Agoume, che rileva Barella. Nella Salernitana è il momento do Pirola e Tchaouna, fuori Dia e Daniliuc

85' - Dal dischetto va Lautaro Martinez... GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEERRRRRRR!!! Tiro centrale e Ochoa spiazzato, pallone a casa per il Toro.

84' - Calcio di rigore per l'Inter! Thuram di fisico salta Lovato che non può fare altro che atterrarlo in area.

82' - Stewart difende palla da De Vrij e Acerbi, poi calcia debolmente: para Sommer.

82' - Cross di Barella, troppo alto per Thuram.

79' - Proprio Dumfries esce sostituito da Darmian. Maggiore e Stewart rilevano Bohinen e Cabral nei granata.

IL GOL DI LAUTARO: Nasce tutto dalla qualità e daòla cattiveria di Dumfries che strappa palla ad un difensore, appoggia per Lautaro che combina con Barella prima di scagliare un fendente che non lascia scampo a Ochoa.

77' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRR!!! LAAAAAAAAAAAAAUUUUUUUUTAAAAAAAAAAAAAAROOOOOOOOOOOOOOOO MAAAAAAAAAAAAAARTIIIIIIIIIIIIINEEEEEEEEEEZZZZZZZZZZZZZ!!

76' - Grande movimento di Lautaro premiato dalla palla di Barella, ma il Toro scivola all'atto di concludere a rete.

75' - Cross di Cabral troppo profondo per Mazzocchi, palla sul fondo.

73' - Prova il cross Mazzocchi, Cabral va a vuoto.

71' - Ci prova Asllani, palla che sibila sopra la traversa. Primo cambio per Sousa: Mazzocchi rileva un buon Martegani.

69' - Lautaro aniticipa Gyomber che lo atterra con un placcaggio al limite dell'area: giallo da parte di Abisso con qualche protesta del Toro.

67' - Tutto vano: Legowski era in fuorigioco, gol annullato.

66' - Pareggio della Salernitana con Legowski! Errore in uscita di Lautaro, scambio tra Martegani e Legowski che a tu per tu con Sommer lo fulmina con grande freddezza.

IL GOL DI LAUTARO: Un gol per due. Dialogo splendido tra il Toro e Thuram, col francese che mette un gioiello in area che l'argentino corregge con un tocco finissimo a scavalcare Ochoa.

62' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRR!!! LAAAAAAAAAAAAAAAAAUTAAAAAAAAAAAAROOOOOOOOOOOOO MAAAAAAAAAAARTIIIIIIIIIIIIIIINEEEEEEEEEEEEEZZZZZZZZZZ!!!

62' - Serie di rimpalli fortunati per Dia, che però viene anticipato da Carlos Augusto al momento di tirare.

61' - Proteste di Pavard che reclama un corner, ma per Abisso non c'è il tocco di Bohinen.

60' - Cabral commette un duro fallo su Barella, giallo per lui.

59' - Lovato inganna Ochoa con un tocco improvvido ad anticipare Lautaro, rimedia Gyomber.

57' - Kastanos resta a terra dopo un intercetto sul cross di Carlos Augusto. Brutta caduta per il centrocampista di Paulo Sousa.

54' - E' il momento dei cambi: Lautaro entra al posto di Sanchez, Mkhitaryan rileva Klaassen e Asllani va in campo per Calhanoglu.

53' - Cross di Kastanos, De Vrij intercetta mandando in fallo laterale. Si prepara a entrare Lautaro.

51' - Anche Legowski va col tiro dai 35 metri, palla altissima. Secondo tempo iniziato nuovamente a grandi ritmi.

50' - Esce bene l'Inter, Lovato toglie un pallone a Sanchez mandando in fallo laterale.

48' - Momento di difficoltà per l'Inter, Abisso spezza il ritmo granata fischando fallo su Calhanoglu.

47' - Kastanos si fa ingolosire e ci prova dalla distanza, Sommer para sereno.

-----

21.50 - Nessun cambio all'intervallo. La Salernitana batte il calcio d'inizio della ripresa: PARTITI!

21.48 - Le due squadre tornano in campo per l'inizio della ripresa.

-----

46' pt - Finisce qui il primo tempo: Salernitana e Inter a riposo sullo 0-0.

46' pt - Acerbi spinge Kastanos, fallo per la Salernitana.

45' - Ci sarà un minuto di recupero.

44' - Thuram atterrato da Lovato davanti a Ochoa, Abisso fa ampi cenni di far proseguire. Il francese non protesta.

43' - Cabral riceve palla dopo aver superato Pavard, forse in maniera fallosa, e calcia, mandando alto.

42' - Klaassen molto presente in avanti, propizia un'altra azione servendo Dumfries che crossa. Thuram nel tentativo di arrivare sul pallone commette fallo su Gyomber.

39' - Difesa granata asserragliata, che riesce a mettere un freno a Klaassen prima e Calhanoglu poi.

39' - Carlos Augusto aggancia un gran pallone poi mette in mezzo dove Sanchez perde il controllo della sfera al momento del tiro.

38' - Dia in mezzo, Acerbi controlla il pallone. Sul ribaltamento Klaassen prova il tiro, che viene respinto.

35' - Grande anticipo di Gyomber su Acerbi che si trova solo davanti a Ochoa, ma in fuorigioco.

34' - Dumfries serve Sanchez, tiro del cileno ribattuto. Poi Cabral commette fallo su Barella.

33' - Calhanoglu anticipa un pallone oltre la metà campo provando a servire Barella che però non ci arriva.

30' - Errore dell'Inter con Carlos Augusto in uscita, palla nei piedi di Kastanos la cui conclusione sibila vicina al palo di destra.

30' - Tiro di Dia controllato da Sommer, ma l'attaccante granata era in offside.

28' - Dumfries salva un cross di Carlos Augusto che sembra destinato a finire sul fondo, poi prova a lanciare Calhanoglu con un pallone troppo profondo.

26' - Bella azione della Salernitana sull'asse Dia-Martegani, Kastanos calcia trovando la deviazione in corner di Sommer.

24' - Scontro Legowski-Calhanoglu, i due a terra. Per Abisso è fallo del turco che viene anche ammonito.

23' - E' uscita la Salernitana: Cabral cerca la conclusione di potenza, murata da Pavard. Poi prova con una puntata che termina fuori.

21' - Dia si perde sprecando un'ottima occasione, ripartenza Inter in campo aperto sfumata con Barella che non controlla la palla.

18' - Spinta su Thuram di Gyomber che appare piuttosto palese, ma Abisso da ottima posizione non ritiene di intervenire.

16' - Leggerezza di De Vrij che perde palla in zona pericolosa, Bohinen prova la conclusione immediata non inquadrando la porta.

14' - Dopo l'assalto iniziale, Inter che ora prova a ragionare. Bel taglio sul fronte opposto al suo di Dumfries sul lancio di Sommer, l'olandese però perde palla e poi commette fallo.

11' - Ancora Sanchez in mezzo per Thuram, colpo di testa del francese fuori con ostacolo di Gyomber: sarà corner.

10' - Altra occasione per l'Inter: da rimessa laterale di Carlos Augusto, Barella toglie il tempo a Legowski e appoggia per Sanchez bravo a scaricare su Dumfries che spara alle stelle.

8' - Thuram arriva sul cross di Sanchez, ma il francese abbatte Gyomber; Abisso fischia fallo.

7' - Sanchez spreca. Carlos Augusto imbecca il cileno in posizione perfetta in area, ma la sua girata si impenna e termina alta.

6' - Ochoa toglie da sotto la traversa un colpo di petto di Thuram, occasione importante per l'Inter.

5' - Sanchez di grinta e rabbia si va a prendere un pallone che aveva perso, guadagnando anche fallo da Legowski.

5' - Dumfries si fa anticipare da Gyomber, ma l'olandese è bravo a strappare una rimessa al magiaro.

3' - Salernitana che spreca la punizione, palla recuperata dall'Inter.

2' - Calhanoglu frana su Bohinen, punizione per la Salernitana.

1' - Subito Inter: recupero di Thuram nella trequarti e tiro comunque telefonato per Ochoa.

----

20.47 - Sarà dell'Inter il primo pallone del match: PARTITI!

20.46 - Tutta la Salernitana in cerchio a sentire la carica di Paulo Sousa.

20.45 - Barella e Gyomber davanti ad Abisso per il sorteggio.

20.44 - Salernitana e Inter entrano in questo momento in campo.

20.43 - Altro pezzo della coreografia con la citazione di 'Shine On You, Crazy Diamond', altra canzone leggendaria dei Pink Floyd.

20.36 - Squadre rientrate negli spogliatoi, fra poco si comincia. La coreografia della curva granata riproduce la copertina dell'album The Wall, esponendo poi una frase: "Ci troverete sempre qua, dal lato oscuro della luna". E non è ancora finita...

----

