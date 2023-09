Termina senza reti il primo tempo all'Arechi tra Salernitana e Inter, in 46 minuti in cui le due squadre hanno avuto i loro picchi di gioco e occasioni senza tuttavia riuscire a colpire. Iniziano bene i nerazzurri che nel giro di pochi minuti sfiorano la rete con Alexis Sanchez, Denzel Dumfries e Marcus Thuram. Opportunità sprecate soprattutto per scarsa precisione.

Con il trascorrere dei minuti però i padroni di casa prendono le misure agli avversari e reagiscono creando a loro volta situazioni importanti soprattutto con un Jovane Cabral ispirato (e impreciso) e con un sinistro insidioso di Grigoris Kastanos. L'Inter per larghi tratti si abbassa troppo e permette alla Salernitana di gestire il pallone e tentare blitz nell'area avversaria, mentre dall'altra parte è Sanchez a creare i presupposti per le iniziative pericolose dei compagni. Nel complesso, gara in equilibrio con i nerazzurri che, se vorranno spuntarla, dovranno essere più efficaci negli ultimi 20 metri.