La pista Skriniar-PSG si sta raffreddando. Ad affermarlo è l'autorevole L'Equipe, il giornale sportivo più importante di Francia, secondo cui la richiesta tra i 60 e i 70 milioni di euro fatta dall'Inter viene giudicata eccessiva da Campos. Il PSG ha cercato delle soluzioni, inserendo delle contropartite come Kalimuendo, ma oggi le negoziazioni sono ferme e i dirigenti parigini stanno lavorando su altre due piste di cui ancora non sono filtrati i nomi. Sicuramente in difesa andranno via sia Kehrer che Diallo.