Non c'è convergenza di informazioni attorno al dossier di mercato Milan Skriniar tra la stampa francese e quella italiana, tanto che i colleghi de l'Équipe, nelle ore in cui quelli della Gazzetta dello Sport parlano di rilancio dei parigini, spiegano che il club di Nasser Al Khelaifi non è disposto ad alzare l'offerta già recapitata in Viale della Liberazione. Di più: Luis Campos, consigliere sportivo del presidente, ha già in mente la soluzione di ripiego nel caso in cui la trattativa saltasse definitivamente, pur non essendosi ancora attivato concretamente. Il centrale slovacco, infatti, rimane l'obiettivo prioritario per blindare la difesa di Christophe Galtier, ma non alle cifre richieste dai nerazzurri: 70 milioni di euro sono considerati troppi per un giocatore il cui contratto scade il 30 giugno 2023.