La telenovela di mercato relativa al futuro di Milan Skriniar trova spazio tra le colonne dell'edizione odierna de L'Équipe, con le ultime novità di una vicenda che non finisce di regalare colpi di scena. Dopo il veto posto da Steven Zhang, presidente dell'Inter, alla cessione dello slovacco nello scorso mercato estivo, dall'inizio di settembre i contatti tra il PSG e i rappresentanti del giocatore non si è mai interrotto, anzi: il dossier, curato personalmente da Luis Campos e Nasser Al-Khelaïfi, è rimasto molto attuale e gli scambi sull'asse Parigi-Milano si sono moltiplicati, tanto che a margine dei Mondiali in Qatar i vertici del club transalpino mostravano privatamente fiducia nella buona riuscita dell'operazione. Mentre da Viale della Liberazione si professava ottimismo circa il rinnovo di contratto dell'ex Samp, quest'ultimo avrebbe dato il suo ok verbale ai campioni di Francia per approdare all'ombra della Torre Eiffel a luglio.