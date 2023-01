Il prestigioso quotidiano transalpino, infatti, riferisce di un imminente rilancio da parte del club parigino: da 10 milioni a 15 più 5 di bonus. Ultimo tentativo per strappare il difensore a Inzaghi già in questa sessione di mercato. La partita si gioca soprattutto sul sostituto che riuscirà a individuare l'Inter: il primo nome sulla lista ora è Demiral, per il quale va trovato un accordo con l'Atalanta. Ma intanto - sempre secondo L'Equipe - Nasser Al-Khelaifi, numero uno del PSG, si trova in Italia proprio con l'intento di chiudere il negoziato e regalare Skriniar a Galtier. La sua presenza in prima persona non lascia dubbi: la trattativa si chiuderà.

