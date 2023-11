Serata amara quella dei tre sudamericani dell'Inter impegnati nelle gare di qualificazione ai prossimi Mondiali.

Perde 0-2 l'Argentina, al suo primo passo falso dopo la conquista della coppa del mondo in Qatar: l'ultimo ko risaliva alla sconfitta con l'Arabia Saudita proprio al debutto nella competizione di un anno fa. Alla Bombonera, Messi e compagni vanno sotto nel primo tempo contro l'Uruguay del maestro Bielsa a causa della rete del barcelonista Araujo (41') e poi subiscono il raddoppio di Nuñez nella ripresa (87'). Lautaro, in campo dal 1' del secondo tempo, si è visto respingere dal portiere avversario il possibile 1-1: colpo di testa sul primo palo dopo calcio d'angolo da sinistra.

Male anche il Brasile di Carlos Augusto, rimasto in panchina tutto il match (al pari dello juventino Bremer). Dopo l'iniziale vantaggio firmato Martinelli (4'), la Colombia padrone di casa ribalta tutto con la doppietta di Luis Diaz (75' e 79') che già in precedenza aveva fallito diverse occasioni. Crisi nera per la Seleçao a pochi giorni dal confronto con gli storici rivali argentini.

Infine, non va oltre lo 0-0 casalingo il Cile al cospetto del modesto Paraguay nonostante la superiorità numerica per tutta la ripresa dopo il rosso a Rojas al 44' (poi rosso anche per il cileno Mendez all'88'). Sanchez, in campo per tutto l'incontro, ha provato a illuminare la manovra, ma ha giocato da regista offensivo, quindi spesso molto lontano dalla porta. Al termine del match, il c.t. Berizzo ha rassegnato le proprie dimissioni.