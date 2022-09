Missione compiuta. L' Italia di Roberto Mancini batte l' Ungheria 0-2, vola in testa alla classifica del girone C della Lega A e strappa il pass per le Final Four di Nations League raggiungendo così Croazia e Olanda , in attesa dell'ultima finalista tra Portogallo e Spagna .

Merito anche di uno straordinario Federico Dimarco, tra i migliori in campo e artefice del gol del rappoddio azzurro nella ripresa: l'esterno nerazzurro chiude al meglio una super azione avviata da un passaggio illuminante di Barella per Cristante. Di Raspadori la prima rete siglata dall'Italia. Staffetta all'intervallo tra Acerbi e Bastoni in difesa, con il primo partito titolare e ammonito al minuto 34: 90 minuti invece per Dimarco e Barella. Da segnalare un rischioso intervento di Bastoni in area di rigore azzurra nel finale di gara, non sanzionato dall'arbitro e neppure dal Var.