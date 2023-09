Sono Denzel Dumfries e Marcus Thuram i protagonisti assoluti della serata tra gli interisti scesi in campo con le rispettive Nazionali. L'esterno dell'Inter trascina l'Olanda verso una comoda vittoria contro la Grecia pennellando tre assist nel primo tempo: gli Oranje (con Stefan de Vrij in campo nella ripresa) si impongono con un comodo 3-0.

Successo anche per la Francia, che passa 2-0 contro l'Irlanda: dopo il vantaggio transalpino di Tchouaméni, il 9 nerazzurro fa il suo ingresso in campo al minuto 26' (quando prende il posto di un dolorante Olivier Giroud per un problema alla caviglia sinistra da monitorare in vista del derby) e mette poi a segno la zampata del raddoppio. Ingresso solo nel finale di gara, invece, per Benjamin Pavard.

L'Albania di Kristjan Asllani, in campo per 69', non va oltre l'1-1 contro la Repubblica Ceca: protagonista in negativo il centrocampista dell'Inter, 'colpevole' di tenere in gioco Cerny in occasione del gol del momentaneo vantaggio ceco.

Chiude il quadro l'amichevole di Linz tra Austria e Moldavia, terminata col punteggio di 1-1 e con 45' nelle gambe per Marko Arnautovic, subentrato all'inizio del secondo tempo.

