Sudando le proverbiali sette camicie, la Nazionale olandese è riuscita a strappare un punto nell'odierna gara di Nations League giocata a Budapest contro l'Ungheria. Sotto di un gol segnato da Roland Sallai al 32esimo e di un uomo per il doppio giallo rimediato da Virgil van Dijk al 79esimo, gli Oranje sono stati salvati da una rete segnata da Denzel Dumfries al minuto 83, con un colpo di testa su calcio di punizione di Cody Gakpo. Pareggio sudato al termine di una partita poco convincente da parte degli uomini di Ronald Koeman. Oltretutto, l'esterno dell'Inter ha segnato dopo aver ereditato proprio da Van Dijk la fascia da capitano.

Battuta d'arresto per l'Albania di Kristjan Asllani, sconfitta per 2-0 dalla Repubblica Ceca (doppietta di Tomas Chory), mentre la Turchia ha superato per 1-0 il Montenegro grazie alla rete decisiva di Irhan Kahveci. Sia Asllani che Hakan Calhanoglu sono rimasti in campo 90 minuti fornendo entrambi prestazioni convincenti.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!