Dopo il 2-0 del Cile contro il Perù, il ct della Roja, Reinaldo Rueda, analizza la prestazione della sua selezione, trascinata da una doppietta di Arturo Vidal: "Tutte le vittorie sono molto importanti. Il Cile ha dimostrato che sta crescendo e migliorando il suo gioco, la squadra ha rispettato l'avversario. Soprattutto i giovani che hanno avuto il peso di sostituire nomi storici come Eduardo Vargas e Alexis Sanchez: abbiamo una squadra solidale e aggressiva" evidenzia dopo il triplice fischio Rueda, che poi si sofferma anche sulla recente polemica legata al 7 dell'Inter, entrato in campo all'83': "Avevamo parlato delle sue condizioni fisiche, sia con Alexis che con lo staff medico. Lo volevamo per 15 o 20 minuti, è entrato nel un momento opportuno. Aveva svolto una fase di riscaldamento molto impegnativa. L'importante era dargli continuità e minuti senza rischi".

Alla fine del primo tempo, Vidal si è congratulato con il portiere Claudio Bravo dopo una grande parata su un tiro di Raúl Ruidíaz, nonostante il rapporto tra i due non sia idilliaco. E Rueda ha apprezzato il gesto: "Penso che sia il calcio. Questa è la nobiltà di Arturo, la maturità e la professionalità di Claudio, che va al di sopra delle differenze che ad un certo punto sono esistite. È l'impegno per la maglia, per la bandiera cilena. Dobbiamo sempre applaudire il carattere e la personalità dei due".