Il Sole 24Ore torna oggi sulle vicende societarie dell'Inter e in particolare sulle decisioni di Steven Zhang in merito al futuro del club. Secondo quanto riportato dal quotidiano, infatti, il presidente nerazzurro starebbe cercando "in tutti i modi" strade alternative per guadagnare tempo e non separarsi dall'Inter. Sarebbero quindi cominciati negli ultimi giorni una serie di sondaggi per capire se rifinanziare il debito di Oaktree, che altrimenti andrebbe ripagato con gli interessi entro giugno 2024. Interessi che farebbero schizzare la cifra da rifondere attorno ai 350 milioni dopo averne ricevuti "solo" 275.