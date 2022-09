"Sta entrando nel vivo la ricerca da parte della famiglia Zhang di un investitore per l’Inter". Lo scrive oggi il Sole 24 Ore, che spiega come Suning stia setacciando il mercato per scovare possibili soci che diano una mano alla gestione del club nerazzurro. Ma c'è una novità dell'ultima ora. "La destinazione geografica di ricerca appare ormai definita: è quella statunitense, cioè l’area dalla quale nei mesi passati è arrivato il maggior numero dei compratori per le squadre europee - si legge -. La novità ora giunge sull’asse Londra-Nanchino-New York. Secondo indiscrezioni, infatti dopo il mandato alla banca d’affari statunitense Goldman Sachs, ora la famiglia Zhang avrebbe affidato un secondo incarico: alla banca d’affari USA Raine Group, specializzata in media, telecom, sport e tecnologia, la stessa che ha ceduto qualche mese fa il Chelsea del miliardario russo Roman Abramovich a un gruppo di investitori".