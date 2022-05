Inzaghi è piaciuto in campo e fuori. È arrivato a Milano in un periodo delicatissimo, si è rimboccato le maniche dopo gli addii di Hakimi e Lukaku, ha accettato un mercato fatto di opportunità senza mai mettere nel mirino la società, ha ridotto al minimo polemiche e alibi e ha portato in dote due coppe, un grande ottavo di Champions contro il Liverpool e uno scudetto da lottarsi fino all'ultima giornata. Non era banale né scontato tutto questo. "Steven vuole mettere tutto in chiaro da subito: per questo è stato già messo in agenda l’incontro per il rinnovo di Inzaghi - sottolinea la Gazzetta -. E quella sarà anche la sede per mettere a punto le strategie della prossima campagna acquisti. Zhang cercherà di accontentare il tecnico, ma sempre nei limiti dei paletti imposti dalla proprietà. Con Inzaghi il rapporto si è cementato molto negli ultimi mesi: Zhang era partito per la Cina proprio poco dopo l’ingaggio di Inzaghi, per rientrare poi a Milano per l’Epifania, alla vigilia della Supercoppa italiana. L’appetito vien mangiando e le vittorie hanno caricato ulteriormente il presidente, che alla fine è rimasto in Italia per stare vicino alla squadra. Ha festeggiato la Coppa Italia, ora spera nel grande slam".

