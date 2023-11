La Gazzetta dello Sport torna oggi sulla questione societaria in casa Inter. Racconta di una telefonata tra Steven Zhang e Simone Inzaghi al termine di Inter-Roma in cui il presidente ha espresso grande soddisfazione, anche al management, per il lavoro svolto. Un'altra dimostrazione pratica di come Zhang sia intenzionato a tenersi l'Inter.

Telefonate così, si legge, sono quotidiane. In questo momento Zhang jr si sta occupando di Suning ma il dossier Inter è in prima fila sulla sua scrivania. Vuole tenersi il club e sta lavorando per restare in sella. Ad oggi non ci sono due diligence in corso e nessuno dei due fondi che hanno lavorato a una possibile acquisizione (uno mediorientale e uno statunitense) ha affondato il colpo. Zhang valuta il club 1,3 miliardi di euro, ma più che vendere vuole rifinanziare il debito con Oaktree in scadenza a maggio ed è convinto di potercela fare.

La soluzione? Potrebbe arrivare tra fine 2023 e inizio 2024, ci sono dialoghi in corso con almeno un paio di credit fund statunitensi, ma c'è il nodo degli interessi altissimi. Il rifinanziamento è quindi la prima via, la seconda è un ingresso di un fondo direttamente nel club come socio di minoranza con un cambio di proprietà in un arco temporale già definito, ma ad oggi Zhang è concentrato su un'altra via e vede margini di crescita dell'Inter, legati anche alla questione stadio. Per questo vorrebbe rifinanziare ed eventualmente godersi la seconda stella.