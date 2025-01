In un mercato in cui tutte stanno muovendo pedine importanti - dalla Juve al Napoli passando per il Milan -, l'Inter resta ancora alla finestra, in attesa di qualche incastro.

Ad esempio è il caso di Tajon Buchanan, ancora indeciso. Come spiega la Gazzetta dello Sport, infatti, da una parte il canadese ha il desiderio di giocare con maggiore continuità, dall’altra non ha ancora espresso ufficialmente il suo pensiero al club. Fosse per Inzaghi e per gli stessi dirigenti, il gruppo attuale non sarebbe toccato, come ribadito più volte anche dallo stesso tecnico nerazzurro, ma nel caso dell'ex Club Brugge qualcosa potrebbe accadere da qui alla fine della sessione invernale del mercato.

La Gazzetta parla di prestito e non di cessione a titolo definitivo, considerando che l'Inter ha molta fiducia nelle potenzialità del ragazzo. In caso di partenza, Marotta e Ausilio lo rimpiazzerebbero con un altro esterno e dunque non con un centrale, come ipotizzato inizialmente visto il caso Acerbi. Tutto rigorosamente a costo zero, anche perché gli investimenti sono riservati al futuro: in tal senso - come conferma la rosea - è attesa per oggi la firma del giovane Vukoje, vicini anche gli arrivi di Sucic e Perez.