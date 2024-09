Oggi è già vigilia di Champions League per l'Inter, che domani ospiterà a San Siro la Stella Rossa di Belgrado. Archiviata la vittoria di Udine in campionato, i nerazzurri dunque si rituffano subito nel clima europeo con l'obiettivo di dare continuità alla bella prova di Manchester al debutto nel nuovo format.

Ieri classico allenamento post-partita e oggi rifinitura ad Appiano Gentile. Secondo la Gazzetta dello Sport, per domani sera sono possibili alcuni cambi in ogni zona del campo. In difesa potrebbe trovare spazio De Vrij al posto di Acerbi, mentre attenzione in mezzo al campo: Barella è ancora out e sarà confermato Frattesi al suo posto, ma anche Zielinksi spera in una maglia dal 1' in luogo di Mkhitaryan. Il ballottaggio tra il polacco e l'armeno è aperto.

Infine - secondo la rosea - Inzaghi potrebbe decidere di far riposare Thuram, finora partito sempre titolare in tutte le partite: pronto Taremi.