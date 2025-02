Il derby d'Italia si avvicina: Juve-Inter è in programma domenica alle 20.45 e i nerazzurri si sentono rinfrancati dalla brillante vittoria-vendetta con la Fiorentina di lunedì scorso.

E se per i bianconeri l'impegno arriva tra il doppio confronto dei playoff di Champions con il PSV, per gli interisti ci sono due settimane sgombre di match infrasettimanali grazie all'ottimo quarto posto nella fase del girone unico. Inzaghi ha potuto concedere ai suoi un giorno libero martedì e la truppa è tornata ad allenarsi ieri.

Da valutare soprattutto le condizioni di alcuni acciaccati, in primis quelle di Thuram, uscito già nel primo tempo dal match con la Fiorentina a causa di una contusione alla caviglia sinistra. La Gazzetta dello Sport aggiorna: la caviglia fa ancora male ma, vista l’assenza di lesioni e il tempo a disposizione, c’è ottimismo crescente sulla possibilità di rivederlo in campo dall’inizio. Contro la Fiorentina il francese si è fermato in tempo: correre troppo col dolore addosso avrebbe potuto portare a conseguenze dal punto di vista muscolare. Insomma, la Thu-La sembra salva.

Si va verso la conferma della solita mediana con Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, mentre sulle fasce torneranno Dumfries (squalifica scontata) e Dimarco (influenza alle spalle). E Arnautovic uscito affaticato lunedì? Ieri anche lui non era in gruppo, ma dovrebbe recuperare in tempo. L’unico vero ballottaggio si riduce al ruolo di centrale tra Pavard e Bastoni: dopo un turno di riposo - si legge - De Vrij è pronto a indossare di nuovo lo scudo, ma quello visto con la Fiorentina era finalmente il vero Acerbi.

