Joaquin Correa sarà titolare domani sera in Inter-Barcellona, la gara che sposterà molto a livello di qualificazione agli ottavi di Champions League per quanto riguarda il girone C. Secondo le ultime di formazione svelate da Gazzetta.it, il Tucu avrà una chance dal via come non gli capitava dalla trasferta ceca contro il Victoria Plzen e avrà come spalla offensiva molto probabilmente Lautaro Martinez, che ha superato il fastidio alla coscia accusato durante Inter-Roma: per sciogliere gli ultimi dubbi sulle sue condizioni fisiche saranno decisive le sensazioni che avrà nelle prossime ore, quelle precedenti alla riunione tecnica. "L'impressione è che le sue chance di partire dal 1’ siano discrete, superiori a quelle di Dzeko", si legge sull'edizione online della rosea.