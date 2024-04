Non ci sarà nessun rinnovo di contratto tra Nicolas Valentini e il Boca Juniors. Il 23enne centrale di Junin ha comunicato agli Xeneizes che non prolungherà il contratto in scadenza a fine anno ed è stato messo fuori rosa: una notizia che, secondo La Gazzetta dello Sport, riaccende l'interesse dell'Inter, che sul giocatore aveva messo gli occhi da tempo facendolo seguire dal vivo dal vice ds Dario Baccin lo scorso dicembre.

Le relazioni erano state positive, ma alla fine non si era fatto nulla a causa della richiesta di 10 milioni di euro degli argentini che ora potrebbero invece chiedere meno. Il motivo è semplice: il giocatore sarà libero di partire a zero a dicembre. Secondo quanto filtra dall'Argentina in corsa ci sarebbero una decina di club tra Spagna, Inghilterra e Italia, con l'Inter in prima fila. "In viale della Liberazione sanno che Valentini rappresenta un potenziale colpaccio e questo potrebbe essere il momento buono per un affondo con il Boca, strappando magari un prezzo di saldo", si legge sulla rosea.

