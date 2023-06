Per Davide Frattesi e Yann Aurel Bisseck è praticamente tutto fatto. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola non ha dubbi: l'Inter è ad un passo dal doppio colpo di mercato, ma prima serve vendere. Ed è per questo che il nome di Robin Gosens torna caldo in uscita. La cessione del tedesco, infatti, è la mossa che può permettere al club nerazzurro di chiudere definitivamente la trattativa con il Sassuolo in tempi stretti, evitando un nuovo 'caso Bremer' dopo il sì del classe '99 che sa di promessa di matrimonio.

"E qui rientra in gioco Robin Gosens, che ha richieste vere – e anche importanti – dalla Germania: sull’ex Atalanta ci sono Wolfsburg e soprattutto Union Berlino, la squadra rivelazione dell’ultima Bundesliga, che il prossimo anno disputerà la prima Champions della sua storia - si legge -. Per la terza sessione di mercato consecutiva, quindi, per Gosens si aprono le porte di un possibile ritorno a casa e non è certo una cosa brutta. Anzi, il ritorno in Germania potrebbe aiutarlo a ritrovare una maglia da titolare e una continuità di prestazione che a Milano non ha mai avuto: cosa fondamentale, soprattutto in chiave Euro 2024, dove la nazionale tedesca sarà la padrona di casa". La rosea parla di un affare da 20 milioni di euro che diventerebbe l’operazione più cara della storia del club della capitale tedesca.

Soldi in entrata che permetterebbero all'Inter di trasformare le intese verbali già trovate con Frattesi e con il Sassuolo in veri e propri contratti: per il centrocampista è pronto un contratto da 2,5 milioni di euro a stagione per i prossimi cinque anni, mentre con i neroverdi sarà un affare da 35 milioni di euro complessivi, con la formula del prestito con obbligo di riscatto. "E al Sassuolo andrà anche il centravanti Mulattieri, che l’Inter controriscatterà nei prossimi giorni dal Frosinone". L'Inter è in pole per Frattesi e il tentativo della Juventus (che ieri in Lega ha provato il rilancio col d.g. Francesco Calvo, a colloquio con Giovanni Carnevali) non impensierisce.

