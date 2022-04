Si sono spenti subito i potenziali campanelli d'allarme in casa Inter, dopo che ieri, nel corso della gara contro il Verona, tre giocatori sono dovuti uscire dal campo a seguito di piccoli problemi di varia natura. Come riporta la Gazzetta dello Sport, è tutto a posto in primis per Nicolò Barella, che, come rivelato da Simone Inzaghi nel dopopartita, ha accusato dei capogiri chiedendo il cambio: problema passeggero subito rientrato. Così come nessun problema di rilievo soffre Stefan de Vrij, il cui affaticamento alla coscia che lo ha costretto a lasciare la contesa dopo il primo tempo non risulta preoccupante. Sarà a disposizione anche Joaquin Correa, colpito duro con una ginocchiata che però non ha lasciato conseguenze.