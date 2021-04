Tutta l'attenzione ad Appiano Gentile è rivolta verso l'obiettivo scudetto, ma è chiaro che la dirigenza ha iniziato a programmare anche il mercato estivo. Un mercato che dovrà portare a Milano elementi in grado di innalzare il livello della rosa di Conte. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, al rientro in Italia di Steven Zhang si parlerà di budget e quindi di spazi di manovra per il domani. Le idee sono già chiare: servono almeno quattro pedine di pregio per rendere l'Inter competitiva anche in Europa: un difensore, un esterno mancino, un centrocampista incursore e un attaccante.

Per quanto riguarda invece gli elementi già presenti, resta in bilico la posizione di Sanchez, che secondo la Gazzetta non ha mai

fatto davvero l’alter ego di livello della Lu-La e guadagna tantissimo (7 milioni). Poi c'è da chiarire la posizione di Vidal, che Conte ha voluto, ma che si è visto pochissimo. E si è visto ancor meno Kolarov, uomo spogliatoio ma ormai lontano dal campo.