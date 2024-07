Tegola per l'Inter: Tajon Buchanan ieri si è fratturato la tibia destra durante gli allenamenti con il Canada impegnato in Coppa America e sarà costretto a un lungo stop.

Subito trasportato in ospedale a Dallas, gli esami medici hanno chiarito il quadro della situazione: come riferisce la Gazzetta dello Sport, l'esterno nerazzurro dovrà finire sotto i ferri e i tempi di recupero sono stimati tra i quattro e i cinque mesi. Tradotto: Inzaghi non lo rivedrà prima di novembre.

Il ko del canadese, ovviamente, apre riflessioni in casa Inter per quanto riguarda il mercato che pareva essere già completo anche alla luce del rinnovo programmato di Dumfries. Adesso si ragionerà sull'eventualità di tamponare l'emergenza sulle fasce.