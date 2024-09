Venerdì prossimo, Inter e Milan incontreranno il Comune e forse tutto sarà più chiaro per quanto riguarda il futuro del Meazza. Partita aperta e la Gazzetta dello Sport non esclude che i due club possano tornare a lavorare insieme proprio in questa direzione, sebbene i rossoneri non abbiano per nulla abbandonato la pista che porta a San Donato.

Costruire un nuovo impianto di fianco al vecchio San Siro non è possibile. Ma ristrutturarlo, seguendo il progetto di WeBuild, potrebbe essere una soluzione soprattutto se il sindaco Sala concedesse il diritto di superficie dell’impianto a lungo termine (90-100 anni). Ma - come riferisce la rosea - l'investimento sarebbe molto più oneroso rispetto alle stime fatte da WeBuild. E allora i club potrebbero portare avanti progetti separati oppure costruire insieme a San Donato, Rozzano o altrove.

Il Milan, però, è molto avanti con il progetto San Donato e l'obiettivo, in caso di ok definitivo per tale indirizzo, è quello di partire con i lavori nel 2026 per completarli nell'agosto 2029.