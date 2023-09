Dopo l’incontro di due settimane tra l'a.d. corporate Alessandro Antonello e i sindaci di Rozzano e Assago, nel quale è stato presentato il documento progettuale per la realizzazione di un stadio moderno, multifunzionale e sostenibile, l'Inter sta portando avanti i discorsi sia con le istituzioni che con il gruppo Cabassi. L’obiettivo a livello di tempistiche, spiega Gazzetta.it, resta quello originario: iniziare i lavori nel 2025 per giocare le prime gare ufficiali nella nuova casa nerazzurra nel 2028. Un obiettivo possibile perché entro un paio di mesi l’amministrazione di Rozzano prevederà nel Pgt la possibile costruzione di una struttura sportiva, che naturalmente sarà lo stadio interista, che rappresenta un buon punto di partenza. Nel frattempo la holding Bastogi e Brioschi Sviluppo Immobiliare, con i quali dovrà poi essere trovato un accordo sulla cifra per l’acquisto del terreno, hanno concesso alla società di Steven Zhang il diritto di esclusiva fino all’aprile 2024 per valutare la possibilità di realizzare l’impianto.

L'ostacolo maggiore, sottolinea la rosea, è quello relativo all’impatto che avrebbe sul traffico della zona, soprattutto su Assago, la costruzione di un impianto così imponente. Un problema che potrebbe essere risolto grazie all'assist delle Olimpiadi invernali del 2026: "il Forum di Assago sarà sede delle gare di pattinaggio di figura e short track e già in vista di questo appuntamento, con i fondi di Milano-Cortina 2026, potrebbero essere realizzate infrastrutture per evitare file in tangenziale. Il tutto al netto della fermata della metropolitana Assago che è a 700 metri del luogo dove sorgerebbe lo stadio, raggiungibile con appositi percorsi pedonali da costruire", si legge.

L’iter amministrativo, quello della progettazione, dovrebbe prendere il via da gennaio, se a novembre arriverà come previsto l’ok dall’amministrazione comunale di Rozzano. L’idea, portata avanti da Populous, lo studio di architettura internazionale che avrebbe realizzato anche la Cattedrale se San Siro fosse stato abbattuto, è quella di un impianto con due anelli che abbia una capienza di 70.000 posti. Attorno saranno costruiti anche il museo, lo store, gli uffici del club, attività di ristorazione, ma anche campi sportivi (non solo da calcio e calcetto).