Ogni giorno che passa Milan Skriniar si avvicina alla permanenza. Lo sottolinea anche oggi la Gazzetta dello Sport , riferendo come sia PSG che Chelsea non sembrano voler tornare alla carica per lo slovacco, evidentemente scoraggiate dalle alte richieste dell'Inter.

"Il Chelsea, dopo aver perso Koundé finito al Barcellona, sta spostando le sue attenzioni su Fofana del Leicester. E lo stesso PSG, molto preso dal capitolo cessioni, non si è più fatto vivo - si legge -. Anche l’intermediario che curava la trattativa non ha più bussato alla porta dell’Inter. Ecco perché oggi Skriniar è molto più vicino a restare in nerazzurro, per la gioia di Inzaghi che sulla permanenza dello slovacco si è esposto personalmente. In ogni caso, la società non scenderà al di sotto di una valutazione ormai fissata, ovvero i 70 milioni di euro". E le buone notizie sul fronte Skriniar non finiscono qui: anche ieri lo slovacco si è allenato in gruppo e oggi potrebbe giocare qualche minuto nel test che si terrà nel pomeriggio ad Appiano con la Pro Sesto.

La conseguenza di questa evoluzione di mercato ha condotto la dirigenza nerazzurra a congelare tutte le operazioni in entrata con ampio esborso economico. In particolare quella relativa a Milenkovic, visto che è da escludere la concessione di un prestito da parte della Fiorentina. Per completare la difesa - secondo la rosea - va tenuto in considerazione il nome di Acerbi, nonostante le smentite.