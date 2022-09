Futuro in bilico per Milan Skriniar . La Gazzetta dello Sport conferma quanto rivelato da FcInterNews quasi due settimane fa ( RILEGGI QUI ): il PSG non ha mollato lo slovacco ed è pronto all'assalto già per gennaio, però mettendo sul piatto non più di 30 milioni . Cifra lontana dai 60 (con bonus) di agosto. Il rinnovo, infatti, non è ancora stato siglato e questo favorisce l'eventuale proposta al ribasso dei parigini.

"L’entourage dello slovacco aspetta comunque solo una chiamata per iniziare la discussione più difficile. Quella sul rinnovo, che solo qualche mese fa pareva in ghiaccio - spiega la Gazzetta -. Prima che d’estate emergessero le brame PSG, c’era una mezza intesa sulla parola per chiudere a 5 milioni: il lieto fine non era utopia, anzi. Le turbolenze estive hanno poi cambiato le quinte di scena, ma non la presenza in questa commedia della stessa offerta degli emiri: il quinquennale da 9 milioni è valido anche a gennaio. E sarà l’elefante nella stanza dell’incontro sul rinnovo: si sarebbe dovuto già tenere durante questa pausa, ma i risultati dei nerazzurri, non esattamente esaltanti, hanno indotto a uno spostamento. Il nuovo appuntamento è già fissato in agenda dopo la doppia sfida con il Barcellona, quando la stagione interista, tra Italia ed Europa, sarà più definita: non solo i conti, ma nel dossier Skriniar avranno un peso anche le prospettive dei nerazzurri da qui a giugno".

L'idea è chiara: il club nerazzurro non potrà offrire a Skrinair più di quanto non abbia concesso ad altri big in rosa, quindi parliamo di un tetto massimo di 6 milioni con bonus fino al 2027. Secondo la rosea, invece, lo slovacco chiederebbe almeno 7,5 milioni l'anno. "In base a questi presupposti, almeno al momento, sono così ridotte le possibilità di un’intesa per rinnovare. Nello stesso tempo, invece, sono cresciute le possibilità di addio a gennaio", si legge. Mese di ottobre decisivo: l'Inter deve evitare di perderlo a zero.