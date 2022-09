Si accende il mercato attorno a Milan Skriniar . L'Inter resta sempre la priorità per il difensore slovacco, ma non è detto che questo basterà per la sua permanenza a Milano.

Come già ampiamente raccontato, tra fine settembre e inizio ottobre, è in programma un vertice tra il club nerazzurro e l'entourage del difensore per iniziare concretamente a trattare il rinnovo. Secondo quanto risulta alla nostra redazione, l'offerta iniziale dell'Inter sarà di 5,5 milioni di base fissa più 1 di bonus. La sensazione è che questa proposta non possa soddisfare Skriniar, considerando quella del PSG. I parigini, infatti, non mollano la presa, Galtier continua a reclamare l'arrivo del numero 37 e sono pronti a mettere sul piatto un contratto da 7,5 milioni più 1,5 di bonus a stagione, e magari anche di più, provando addirittura l'affondo già a gennaio con 30 milioni pronti per l'Inter. A quel punto, qualora il rinnovo non fosse ancora stato firmato, Zhang e Marotta dovrebbero decidere se trattenere comunque Skriniar fino a fine campionato oppure se venderlo per ottenere una plusvalenza e torvare un sostituto all'altezza.

In caso di Skriniar ancora ad Appiano senza rinnovo anche dopo gennaio, occhio alla tentazione Premier League in vista dell'estate. Secondo quanto appurato da FcInterNews.it, infatti, il Tottenham di Conte e, soprattutto, il Chelsea stanno riflettendo seriamente su un investimento che a quel punto sarebbe molto conveniente visto il parametro zero. E allora l'Inter, entro novembre, dovrà cercare di blindare lo slovacco e, per farlo, probabilmente servirà alzare l'offerta, portandola ad 'alzetta Brozovic', ossia a 6,5 milioni più 1 di bonus. La partita è apertissima e il finale non così scontato.