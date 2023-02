Oltre che con la Curva Nord, Milan Skriniar ha avuto un confronto anche con il gruppo ad Appiano Gentile. Lo riporta oggi La Gazzetta dello Sport, secondo cui il colloquio sarebbe avvenuto martedì mattina, nel giorno di Inter-Atalanta. Durante le ore di ritiro Skriniar ha spiegato le sue ragioni e ha ribadito impegno fino all'ultima partita, non che i compagni avessero dubbi. Sarà fino alla fine concentrato al massimo per raggiungere i traguardi prefissati e il gruppo è convinto che così sarà. D'altronde un anno fa il migliore dell'Inter è stato Perisic, che pure era in scadenza e poi ha scelto la Premier League.