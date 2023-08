Gianluca Scamacca scatta e balza in pole davanti a Folarin Balogun e Jonathan David. I motivi? Diversi secondo la Gazzetta dello Sport.

Roma scavalcata e offerta ufficiale fatta pervenire al West Ham: "La società giallorossa non può andare oltre la proposta di un prestito, mentre i nerazzurri possono proporre al West Ham un’operazione a titolo definitivo - spiega la rosea -. È il risultato di un incontro che c’è stato tra l’Inter e gli uomini che curano l’operazione Scamacca. Non si è andati (ancora) a fondo, ma l’a.d. Beppe Marotta e il d.s. Piero Ausilio hanno capito che si può fare". Previsto un summit tra i club a stretto giro di posta: Scamacca è attualmente a bilancio per circa 30 milioni per il club londinese, con i nerazzurri che avrebbero in mente di non andare oltre i 25 di base fissa per arrivare a 30 coi bonus. Sarà probabilmente prestito con obbligo di riscatto.

La Gazzetta, poi, aggiorna anche su Balogun e David, secondo il quotidiano le altre due punte in lizza per arrivare a Milano. Il francese non è esattamente l'attaccante che ha chiesto Inzaghi e l'investimento sarebbe molto elevato considerando che l'Arsenal non scende dalla richiesta di 40 milioni. Il canadese, invece, resta un sogno, ma occorrono almeno un paio di incastri: non si deve andare all'asta (su David c'è il Tottenham su tutti...) e bisogna cambiare idea sulla portata dell'investimento, visto che il Lille chiede 50 milioni. "L’Inter è in fase di valutazione, dunque. Ma sta per entrare in azione. Non si arriverà alla fine di agosto con la ricerca dell’attaccante ancora attiva. Inzaghi avrà il suo rinforzo entro l’inizio del campionato. E sarà giovane, perché ormai s’è capito: gli investimenti, la società nerazzurra, è pronta a farli solo per calciatori di prospettiva", spiega la Gazzetta.

