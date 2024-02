Prosegue con fiducia la trattativa tra l'Inter e Lautaro Martinez per il rinnovo di contratto fino al 2028 di quest'ultimo, con tanto di adeguamento economico. Stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport, attualmente l'offerta del club milanese è ferma a 8 milioni di euro, mentre la richiesta del bomber argentino è di 10. Una forbice di due milioni che non fa pensare a un epilogo negativo perché in più occasioni, fanno notare i colleghi della rosea, l'ex Racing Avellaneda ha fatto professione di interismo.

