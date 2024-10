Come accennato, domani, in vista della sfida contro la Juventus, arriverà la prima convocazione in campionato per Tajon Buchanan: il canadese, rimasto fuori dai campi per oltre 4 mesi a causa della frattura alla tibia durante l'ultima edizione della Copa America, torna abile e arruolabile proprio nel momento in cui deve fermarsi Carlos Augusto, che con molta probabilità tornerà a disposizione di Simone Inzaghi dopo la sosta di novembre.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, convocato per la terza partita di fila, dopo Roma e Young Boys, anche il talentino di centrocampo della Primavera di Andrea Zanchetta, Thomas Berenbruch.

