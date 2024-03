L'Inter è un treno che viaggia a velocità enorme e che già vede lo scudetto, nonostante siamo a inizio marzo. I nerazzurri, in questo 2024, hanno accelerato in maniera poderosa e le distanze con le concorrenti sono diventate abissali. Una seconda stella che farebbe godere a livello sportivo, ma non solo: la Gazzetta dello Sport sintetizza tutti i benefici che garantirebbe la conquista del 20esimo tricolore.

Innanzitutto, lo scudetto porta diversi milioni: tra il primo e il secondo posto passano almeno 15 milioni tra il premio della Lega di Serie A, i diritti televisivi nazionali, il market pool Champions e anche i bonus degli sponsor, questi ultimi calcolabili in circa 5 milioni di euro. Altra conseguenza felice arriva dal marketing: tra iniziative dedicate, campagne pubblicitarie eccetera, logico pensare a ulteriori guadagni.

La rosea poi sottolinea anche un aspetto più di campo: il valore dei giocatori, ossia il patrimonio del club. Un calciatore vincente vale inevitabilmente di più di uno che arriva secondo: è la legge del mercato, vale anche nel mondo del pallone. In parole povere, con il tricolore cresce il valore della rosa. Fattore fondamentale per un club che fa del player trading il primo comandamento. Non c'è più l'obbligo di cedere i big, ma è chiaro che questo non è altro che un punto in favore di Marotta e soci in eventuali contrattazioni di mercato.

