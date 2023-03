Dopo l'allenamento mattitutino di questo oggi si è tenuto un pranzo tra la dirigenza, rappresentata da Beppe Marotta e Ausilio , e Simone Inzaghi per fare il punto dopo la sconfitta rimediata ieri contro lo Spezia . I due hanno ribadito al tecnico l'importanza di dover invertire subito la tendenza, contro il Porto e contro la Juventus , e di voler vedere sempre quell'Inter ammirata in terra europea, come riportato da La Gazzetta dello Sport . Il passaggio del turno in Champions porterebbe 20 milioni di euro nelle casse nerazzurre.

Il confronto tra allenatore e squadra invece è stato rimandato a domani. Non ci sarà nessun ritiro punitivo, domani verranno analizzati tutti gli errori della partita, a partire dal livello di posizionamento della squadra sul primo gol di Maldini, fino alla poca concretezza sottoporta, frutto anche di situazioni extra campo che magari pesano nella testa dei giocatori. "Dzeko per esempio gioca con il contratto in scadenza, Lukaku senza la certezza che il suo prestito sarà rinnovato. Tutte variabili che possono incidere in negativo in una squadra che di situazioni analoghe ne ha altre", si legge sulla Rosea.