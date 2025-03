Il presente e anche il futuro immediato dice Sommer-Martinez, con un ipotetico passaggio di consegne tra i pali della porta nerazzurra tra lo svizzero e lo spagnolo più avanti, magari gradualmente dalla prossima stagione. Ma intanto occhio alla situazione di Gigio Donnarumma, che giovedì sera ha commentato così i rumors che lo accostano proprio all'Inter: "Una certa tifoseria di San Siro mi vorrebbe qua? Mi fa tanto piacere, sono contento. Queste sono situazioni che poi si vedranno. Intanto sono contento di essere tornato, mi mancavano tanto l’Italia e San Siro".

Per la Gazzetta dello Sport, queste parole non sono gettate lì a caso dal portiere azzurro. "Al momento il contratto qatariota di Donnarumma con Psg scade nel 2026 e le operazioni per il rinnovo non sono partite - spiega la rosea -. Le manone con cui Gigio ha parato un paio di rigori al Liverpool trascinando la sua squadra ai quarti di Champions hanno cambiato leggermente lo scenario: quel filo di scetticismo parigino sull’ex Milan si è un po’ dissolto e questo potrebbe aiutare un’eventuale trattativa. E un problema è pure la maxi-retribuzione da 12 milioni di euro tra parte fissa e variabile. Senza intesa, il portierone andrebbe in scadenza per la seconda volta in carriera e il piatto sarebbe invitante per le altre big europee, Inter compresa. La nuova policy aziendale non prevede spese eccessive alla voce “intermediari”, ma quello di Gigio rischia si essere un caso a parte. Il 2026 è lontano, ma neanche troppo".