Filtra ottimismo in casa Inter relativamente al possibile rinnovo di contratto in scadenza di Ivan Perisic . I discorsi, ricorda la Gazzetta dello Sport , sono stati messi in standby , se ne riparlerà a fine del campionato, ma intanto le parti sembrano più vicine . Il croato, forte di una stagione da assoluto protagonista, vuole un ultimo contratto importante che il club è pronto a concedergli alle giuste condizioni: "tra giocatore e club resta una piccola distanza, comunque superabile", precisano i colleghi della rosea . Parlando di numeri: il giocatore vorrebbe un biennale da 5 milioni di euro a stagione, i dirigenti - nell'ultimo incontro - si erano fermati all'offerta di un anno più opzione per il secondo, a 4 netti a stagione. Ma uno sforzo ulteriore per l'ex Bayern, soprattutto viste le prestazioni degli ultimi mesi, verrà fatto, anche per accontentare Simone Inzaghi che lo reputa un elemento centrale del suo 3-5-2.

Insomma, bisogna solo aspettare per certificare l'eventuale nuovo matrimonio: "Ivan deve solo chiedere a se stesso cosa è meglio per il futuro. Non è un mistero, a lui sarebbe piaciuta un’ultima avventura di carriera in Premier League, ma dall’Inghilterra al momento non sono arrivate offerte concrete, o almeno non così importanti da poter chiudere senza rimpianti l’avventura in Italia. L’Inter ormai è casa, l’arrivo di Gosens non lo ha spaventato ma caricato ulteriormente. E in campo e nello spogliatoio il suo ruolo pesa e fa ancora la differenza. Se l’ambizione è restare a grandi livelli, a fine campionato sarà più facile stringersi la mano. E brindare a un nuovo inizio", la chiosa del pezzo.