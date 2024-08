L'Inter proverà nelle prossime ore a bruciare la concorrenza di diverse squadre tedesche per assicurarsi Tomas Palacios, il difensore argentino classe 2003 che gioca nell'Independiente Rivadavia ma di proprietà del Talleres, che attraverso una clausola ne detiene la metà del cartellino.

Le due squadre si sono affrontate nella notte e Palacios non è sceso in campo per questioni legate proprio al mercato, come confermato dal suo allenatore. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport nelle prossime ore l'Inter presenterà un'offerta con il presidente Marotta che non vuole superare il budget prefissato di 6 milioni di euro. Bisognerà attendere qualche giorno per capire la fattibilità dell'operazione.